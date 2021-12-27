Bir ülkede daha Omicron kaynaklı ilk ölüm

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyaletin başkenti Sydney'de hayatını kaybeden 80’li yaşlardaki erkek hastanın Avustralya’da Omicron varyantından ölen ilk kişi olduğunu duyurdu.
Eyalette COVID-19’un Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranlarında da artış yaşandığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantından hayatını kaybeden kişinin çift doz COVID-19 aşısını da yaptırdığını ancak bilinen sağlık sorunları olduğunu bildirdi.
Vaka sayılarında hızlı artışın yaşandığı NSW ve ülkenin diğer eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmişti.
Öte yandan, Avustralya’nın diğer eyaletlerinde COVID-19’dan yeni can kaybı bildirilmezken, Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkili olduğu eyaletlerden NSW’de 3 ve Victoria’da da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 2 bin 196’ya yükseldi.
Vaka sayılarının en hızlı yükseldiği eyalet olan NSW’de 6 bin 324, Victoria’da 1999, Queensland’da 784, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 189, Tazmanya’da 35 kuzey Bölgesi’nde 12 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.
Yeni vakalarla birlikte Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 311 bin 303 kişi virüse yakalandı. Halen 66 bin 914 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 139'u yoğun bakımda olmak üzere 1055 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
YENİ ZELANDA'DA 44 KİŞİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 10’u yurt dışından ülkeye dönenlerden olmak ürere 44 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Ülkede 13 bin 91 aktif vaka olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, 8'i yoğun bakımda olmak üzere 41 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.
Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 899 kişinin COVID-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 50 kişi hayatını kaybetti.
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