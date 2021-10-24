Avustralya’da Delta varyantı etkisini sürdürüyor

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki Kovid-19 vakalarından 1935’i Victoria eyaletinde, 296’sı NSW’de, 9’u da ACT’de kaydedildi.
Ülkenin diğer eyaletlerinde Kovid-19’dan yeni can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmezken, Victoria’da 11, NSW’de 4 kişinin daha virüsten öldüğü açıklandı.
Yeni vaka ve can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 158 bin 612’ye çıkarken, virüsten ölenlerin sayısı da 1637’ye yükseldi.
Halen 28 bin 524 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 282'si yoğun bakımda olmak üzere 1377 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
YENİ ZELANDA'DA 85 KİŞİ DAHA HASTALIĞA YAKALANDI
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 5’i ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 85 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1153 aktif vakadan, 4’ü yoğun bakımda olma üzere 50 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.
Bugüne kadar 5 bin 638 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.
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