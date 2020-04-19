Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 72’ye yükseldi

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NSW ve Victoria Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19’a yakalanan biri 93, diğeri 94 yaşındaki iki kişi Sydney'de, 80’li yaşlarda bir kişi ise Melbourne kentinde yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte üç kişinin hayatını kaybetmesiyle Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 72’ye çıkarken, 4 bin 230 kişi de iyileşti.
Öte yandan Avustralya genelinde yaklaşık 420 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 6 bin 606 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi.
- Yeni Zelanda’da ölü sayısı 12’ye çıktı
Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkenin Güney Adası’ndaki Invercargill kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı.
Ülke genelinde 1431 kişide virüs tespit edildiğini hatırlatan Bloomfield, bunlardan 912’sinin iyileştiğini söyledi.
Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal e zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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