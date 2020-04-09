Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 51’e çıktı

09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Avustralya Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle Royal Adelaide Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan can kaybıyla Güney Avustralya’da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3’e, ülke genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 51’e çıktı.
Öte yandan Avustralya genelinde 323 binden fazla kişiye yapılan testlerde virüse yakalandığı tespit edilen 6 bin 52 kişiden, 2 bin 813’ünün iyileştiği kaydedildi.
- Paskalya’da kural ihlalleri helikopterlerle izlenecek
Kovid-19’un yayılmasını durdurmak amacıyla alınan tedbirlerin Paskalya'da halkın sokağa çıkmasıyla sekteye uğrayacağını hatırlatarak Avustralyalılara ‘‘Paskalyada evde kalın’’ çağrısı yapan Başbakanı Scott Morrison’un ardından eyalet başbakanları da harekete geçti.
Eyaletteki vatandaşların hayatlarını kurtarmak için her türlü önlemi aldıklarını ancak hafta sonunu yapılacak kutlamalarda yasak ve kısıtlamalara uymayanların helikopterlerle takip edileceğini duyuran, Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, ‘‘Adil davrandık, mantıklı olduk ve hayat kurtarmak için her adımı attık. Elimizden gelen her önlemi aldık. Ancak hayatları sadece Tazmanyalılar kurallara uyarsa kurtaracağız.’’ ifadelerini kullandı.
Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya’da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.
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