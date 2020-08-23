Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 500’ü geçti

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte eyaletteki can kayıpları ve sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Test sonuçlarına göre 208 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 60 ila 90 arasında değişen 12’si erkek 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 415’e yükseldiğini söyledi.
Virüsün görüldüğü günden bu yana eyaletteki test sayısının 2 milyon 91 bini aştığını ve virüsün yayıldığı kaynakları belirlemede test yaptırmanın önemli olduğunu hatırlatan Andrews, ‘‘Eyalette kaynağı bilinmeyen 3 bin 920 vaka var. Test sayılarını yüksek tutmalıyız. En hafif semptomları bile olanlar, lütfen gidip test yaptırın ve sonuçlarınızı alana kadar evde karantinada kalın. Bu, virüse karşı kolektif mücadelemize kişisel düzeyde yapabileceğiniz çok büyük bir katkı olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.
- Toplam can kaybı 502’ye çıktı
Victoria eyaletinde 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502’ye yükseldi.
Victoria’dan sonra virüsün en yoğun görüldüğü ve son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan bugünkü verilere göre Victoria’da 208, Yeni Güney Galler’de 4, Queensland’da 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 816’ya çıktı.
Yaklaşık 5 milyon 580 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 18 bin 754’ü sağlığına kavuşurken, ülkedeki yaklaşık 4 bin 750 aktif vakadan 631’i hastanelerde tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda’da 3 kişi daha virüse yakalandı
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ikisi yurt dışından dönen toplam 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 114’e çıktığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aktif vakalardan 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 9 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.
Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1674 kişiden 1538’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
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