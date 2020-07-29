Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 176’ya yükseldi

AA

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" ve "maske takma zorunluğu" uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle can kayıpları, yeni vaklar ve gelişmelerle ilgili güncellemede bulundu.

Vaka sayılarının hızla arttığı Melbourne’da yapılan testlerde 295 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 7’si yaşlılar evinde virüs kapan toplam 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 92’ye çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 60 ila 90 arasında değiştiğini belirten Andrews, eyaletteki 4 bin 849 aktif vakadan 41’i yoğun bakımda olmak üzere 307 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Yaşlı bakım evlerindeki can kaybının daha fazla artmaması için yeni tedbirleri yürürlüğe koyduklarını aktaran Başbakan Andrews, söz konusu yerlerdeki hastaları kamu ve özel hastanelere nakledeceklerini sözlerine ekledi.

Melbourne’da, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp da maske takmayanlara 200 Avustralya doları ceza veriliyor.

- Sydney’de 19 yeni vaka kaydedildi

NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyalettin başkenti Sydney’de vakaların artmaya başlaması üzerine spor salonlarında daha sıkı denetimlerin yapılacağını söyledi.

Vaka sayılarının daha da artması durumunda mevcut kısıtlamaları sıkılaştıracağını hatırlatan Başbakan Berejiklian, "Hiç görevli bulunmayan spor merkezleri dahil, tüm spor salonlarında Kovid-19 denetimi yapan bir görevli olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

- Queensland eyalet sınırları Sydney’den gelenlere kapatılacak

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, federal ve eyalet sağlık yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından, Queensland eyalet sınırlarının 31 Temmuz gece yarısından itibaren Sydney’den gelenlere kapatılacağını duyurdu.

Virüsün en yoğun görüldüğü eyalet olan Victoria ile sınırlarını, yaklaşık 2 hafta önce kapatan Queensland eyaletinde son 24 saatte 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

- Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 176’ya çıktı

Ülke genelinde 4 milyon 32 binden fazla test yapıldı, virüse yakalananların sayısı 15 bin 580’e, aktif vaka sayısı da 5 bin 465’e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan 9 bin 431 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne’da 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 176’ya yükseldi.

- Yeni Zelanda’da 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi kondu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışından dönen biri 40, diğeri 50 yaşlarındaki iki erkeğe yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İki yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam 23 aktif vakanın tamamının otellerde karantina altında olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.



