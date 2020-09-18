Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 837’ye çıktı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Avustralya'da Kovid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria’da 45 kişiye daha virüs tanısı konduğunu açıklayan Başbakan, eyalette yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 3'ü erkek toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Eyaletteki test sayılarında düşüş görüldüğünü söyleyen ve ufak belirtilerde olsa vatandaşları test yaptırmaya davet eden Andrews, ''Bir gün, iki gün, pazartesine kadar beklemeyin, lütfen öne çıkın ve test yaptırın.'' ifadelerini kullandı.
Bugünkü can kayıplarıyla Victoria’da virüsten ölenlerin sayısı 750’ye, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 837’ye çıktı.
Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirmişti.
Öte yandan virüsün ilk görüldüğü günden bu yana Kovid-19’a yakalanan 26 bin 864 Avustralyalıdan, 23 bin 787 kişi sağlığına kavuşurken, 1299 aktif vakadan 127 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
-Ulusal Kabine Kovid-19’ konuşacak
Avustralya Başbakanı Scott Morrison başkanlığında, eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle yapılacak Ulusal Kabine toplantısında, Kovid-19’la ilgili gelişmeler ele alınacak.
Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan eyaletler arası sınırların yeniden açılması, yurt dışında mahsur kalan Avustralyalıların ülkeye dönmesinin hızlandırılması, virüsün ekonomik etkileri ve Victoria’da devam eden yasakların hafifletilmesi konularının görüşülmesi bekleniyor.
Federal Hükümet, aylardır kapalı olan eyalet sınırlarının açılarak ekonominin canlandırılmasının yanı sıra yurt dışında mahsur kalan binlerce Avustralyalının ülkelerine dönebilmesi için eyaletlerden karantina kapasitelerini artırmalarını istiyor.
Yaklaşık 27 bin Avustralyalının ülkelerine dönmek için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Ancak Kovid-19 tedbirlerinden dolayı, her hafta ülkeye kabul edilen kişi sayısı 4 bin ile sınırlandırmış durumda. Bu sayınının toplantıda artırılması bekleniyor.
-Yeni Zelanda’da yeni vaka kaydedilmedi
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleşen 7 bin 360 testin sonucunda pozitif vakaya rastlanılmadı.
Virüse yakalanan 7 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 70’e düştüğünü duyuran Sağlık Bakanlığı, 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.
Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1809 kişiden, 1714’ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.
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