Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 463’e yükseldi

Son 24 saatteki verilere göre 240 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Victoria eyaletinde, 13 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler’de 5, Queensland’da 1 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu.
Avustralya’da Kovid-19’un en fazla etkili olduğu Victoria’daki can kayıplarıyla birlikte ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 463’e, virüs nedeniyle hastalananların sayısı da 24 bin 232’ye yükseldi.
Gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 400 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19'dan hastalanan Avustralyalılardan 15 bin 241’i sağlığına kavuşurken, 7 bin 679 aktif vakadan 694 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
- Kovid-19’dan ölenlerin çoğunluğu Victoria eyaletinde
Avustralya’da Kovid-19’dan ilk can kaybının yaşandığı mart ayından bugüne virüsten hayatını kaybeden 463 kişiden, 376’sı Victoria eyaletinden.
Kovid-19’da ikinci dalgayı yaşayan ve ‘‘felaket durumu’’ uygulanan eyalette, virüsün yaşlı bakım evlerinde yayılmasından dolayı yaşanan can kayıplarının önümüzdeki günlerde de süreceği tahmin ediliyor.
Son zamanlarda virüsten can kaybı kaydedilmeyen Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
- Başbakan Morrison, zorunlu Kovid-19 aşısından geri adım attı
Avustralyalıların yüzde 95’ine zorunlu aşı yapmayı hedeflediklerini açıklamasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atan ve aşının zorunlu olmayacağını duyurmak durumunda kalan Başbakan Scott Morrison, ‘‘Aşı yaptırmak zorunlu olmayacak. Zorunlu uygulama için hiçbir mekanizma yok, yani birini tutup yere yatırıp (aşı) olmalarını sağlayamayız." ifadelerini kullandı.
Oxford Üniversitesinin geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısını Avustralyalılara ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştıklarını açıklayan Morrison, aşının tıbbi engeli bulunmayan tüm Avustralyalılara zorunlu olarak yapılmasını istediğini açıklamıştı.
- Oxford aşısı Avustralyalılar için ücretsiz olacak
Başbakan Morrison, aşının güvenli bulunması halinde ilaç şirketi AstraZeneca ile 25 milyon Avustralyalının tamamına bedava aşı sağlaması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1" adlı aşı, insanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunu içeriyor.
Halen Güney Afrika ve Brezilya'da insanlar üzerinde test edilen aşının seri üretimi için Arjantin ve Meksika hükümetleriyle de görüşmeler yürütülüyor.
- Yeni Zelanda’da aktif vaka sayısı 100’ü geçti
Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 5 kişiye daha virüs tanısı konulmasıyla, ülkedeki aktif vaka sayısının 101’e çıktığını söyledi.
Aktif vakalardan, biri yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu aktaran Dr. Bloomfield, diğer aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.
Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.
Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1654 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
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