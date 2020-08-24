Avustralya’da Kovid-19’dan 15 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede Kovid-19’dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle eyaletteki can kayıpları ve sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 116 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 80 ila 90 arasında değişen 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Eyaletteki kısıtlamaların etkisiyle günlük vaka sayısının 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez 116’ya indiğini kaydeden Andrews, ikinci dalgayı yaşayan eyaletteki virüsü yenmek için yürürlüğe koydukları kuralların iyi uygulanmasında katkısı olanlara teşekkür etti.
Yaşanan can kayıplarıyla Victoria’da virüsten ölenlerin sayısı 430’a, ülke genelinde ise 517’ye yükseldi.
Victoria’dan sonra virüsün en yoğun görüldüğü ancak son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Avustralya genelinde yaklaşık 5 milyon 706 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 24 bin 915 Avustralyalıdan 19 bin 228’i sağlığına kavuşurken, 4 bin 444 aktif vakadan 39’u yoğun bakımda olmak üzere 604’ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda’da 9 kişi daha virüse yakalandı
Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 123’e çıktığını aktaran Dr. Bloomfield, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.
Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1683 kişiden 1538’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
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