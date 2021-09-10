Avustralya’da Kovid-19’dan 10 kişi daha hayatını kaybetti

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Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki (ACT) tam kapanma uygulamalarına rağmen Kovid-19 sayılarındaki artış, Avustralya’da bugüne kadarki günlük en yüksek vaka sayısının kaydedilmesine neden oldu.

Kovid-19’un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına nenden olduğu NSW’de 1542, Victoria’da 334, ACT’de 24 ve yakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde 1 kişi daha virüse yakalandı.

Böylece Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana ilk kez, 1000 günde 1901 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki bir önceki günlük en fazla yeni vaka sayısı 4 Eylül 2021’de 1756 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

- Avustralya'da Kovid-19’dan 10 kişi daha öldü

Ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti NSW’de hızla artan vaka sayılarının yanı sıra son 24 saat içinde 9 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette virüsten ölenlerin sayısı 218’e çıktı.

Tam kapanmanın sürdüğü Delta varyantının etkisindeki Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da da hız kesmeyen Kovid-19 vaka sayıları bu yıl ilk kez 334’e ulaşırken, virüse yakalanan 1 kişinin daha öldüğü açıklandı.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken NSW ve Victoria’daki ölümlerle, ülke genelinde Kovid-19’dan vefat edenlerin sayısı da 1076’ya yükseldi.

Toplam 69 bin 946 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, 32 bin 224 aktif vakadan 209’u yoğun bakımda olmak üzere, 1362 kişi hastanede tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda’da 11 kişi Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün kaydedilen 13 yeni vakanın ardından son 24 saatte 11 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam 629 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 27’sinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 866 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.