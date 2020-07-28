Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 15 bini geçti, can kaybı 167’ye çıktı

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsün ortaya çıkmasından bu yana ülke genelinde 3 milyon 987 binden fazla test yapıldı, 15 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
İyileşenlerin sayısı 9 bin 311 olurken 167 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
- Victoria eyaletinde 6 kişi daha öldü
Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu uygulanan Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da basın toplantısı düzenleyen Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, son 24 saatteki testlerde 384 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu, virüse yaklanan 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vatandaşların genellikle kurallara uyduğunu ancak bazı kişilerin maske takmayarak insanların hayatlarını riske attığını belirten Andrews, ‘"Kendi özgürlüklerinin veya insan haklarının insan hayatından daha önemli olduğuna inanan bazı insanları görmeye devam ediyoruz. Bu gerçekten kötü bir karar. Sadece kötü bir karar değil, aynı zamanda çok akıllıca da bir karar değil, çünkü para cezasına çarptırılacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Hızla artan vakalar nedeniyle acil olmayan tüm ameliyatların ertelendiğini hatırlatan ve halkı dikkatli olmaya çağıran Andrews, ‘‘Hastalık belirtiniz varsa hemen test yaptırın, sonucu alana kadar evinizden çıkmayın, işe gitmediğiniz günlerin parasını biz ödeyeceğiz." dedi.
Son haftalarda Kovid-19’un hızla yayıldığı Melbourne’da, geçerli nedenler olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları ceza uygulanıyor.
- Yeni Zelanda’da bir kişide Kovid-19 tespit edildi
Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, ülkeye yurt dışından dönen bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Virüse yakalanan kişiyle teması bulunan aile bireylerinin kendilerini karantinaya aldığını aktaran Hipkins, toplam 21 aktif vakanın tamamının otellerde karantinada olduğunu ve hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.
Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!