Avustralya’da Kovid-19 yasakları geri geldi

AA

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği eyalette uygulanan yasak ve kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Eyaletteki yeni vakaların nisan ayından bu yana görülen en yüksek sayıya ulaştığını belirten Başbakan Andrews, evlerde 20 ziyaretçiye izin veren kuralların değiştirildiğini, pazar gecesi yarısından itibaren bu sayısının 5 kişiye düşürüldüğünü açıkladı.

Kendilerini tecrit etmeleri gerekenlerin kurallara uymadığına, bu yüzden de vakaların yarısının aileden aileye geçtiğine dikkati çeken Andrews, ‘‘Çok kızgınım. Hayal kırıklığına uğradım. Testi pozitif çıkmış, eve gitmeleri ve kendilerini tecrit etmeleri söylenen insanlar, çok sayıda yere gitmişler, sevdiklerini ziyaret etmişler, işe gidenler bile var.’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, pazartesi gününden itibaren restoranlar, barlar, müzayede salonları, toplum merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve ibadet yerlerinde aynı anda 50 kişinin bulunmasına izin verecek kısıtlamaların hafifletilmesi 12 Temmuz’a kadar ertelendi. Söz konusu mekanlara halen yürürlükte olan kurallara göre aynı anda sadece 20 kişi girebilecek.

Avustralya’yı normale döndürmeye hazırlanan federal hükümet, temmuz ayında kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kuralı kaldırarak yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği "fert başına 4 metrekare" kuralını benimsemişti.

Uygulama tarihine eyalet hükümetlerinin karar vereceği plan kapsamında 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin seyircilerle dolmasına izin verilecek.

Yasak ve kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen mümkün olduğunca evden çalışmanın tavsiye edildiği Avustralya’da yaklaşık 1 milyon 970 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 436 kişinin Kovid-19’a yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte yapılan testlerle 27 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 102 kişi hayatını kaybetti.



