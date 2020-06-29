Avustralya’da Kovid-19 vakaları yükselişe geçti

Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğünü hatırlatarak, son 24 saatteki testlerde 75 kişinin daha virüse yakalandığını duyurdu.
Salgının ortaya çıkmasından itibaren eyaletin başkenti Melbourne’da en yüksek dördüncü vaka sayısının kaydedildiğini dile getiren Bakan Mikakos, virüs görülen 6 okul ve 2 çocuk bakım merkezinin dezenfekte edilmek üzere kapatıldığını söyledi.
Melbourne’da virüsün yaygın olarak görüldüğü semtlerdeki kısıtlamaların giriş-çıkış yasağına dönüşme ihtimaline açık kapı bırakan Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, ‘‘Kesinlikle seçenekler arasında ve kullanma olasılığını konuştuk, gerekirse kullanacağız." dedi.
- Testi reddedenler 10 gün daha karantinada kalacak
Victoria Eyalet Başbakan Daniel Andrews, yurt dışından dönenlerin yaklaşık yüzde 30’unun karantinaya alındıkları otellerde Kovid-19 testini reddettiklerinin ortaya çıkması üzerine kurallarda değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Karantinadaki kişilerin testi reddetmeleri durumunda sürenin 10 gün uzatılacağını açıklayan Başbakan Andrews, ‘‘Teste katılmayanlar 10 gün daha otel karantinasını terk edemeyecek. Yani bizimle kalışları 14 yerine 24 gün olacak.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan yeni uygulamaya giren tükürük testinin başlamasıyla insanların daha çok test yaptıracağına inandığını belirten Andrews, “Çok daha kolay, çok daha az acı veren tükürük testi olacak.” diye konuştu.
Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 2 milyon 279 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 686 kişiden 6 bin 993'ünün iyileştiği kaydedildi. Avustralya genelinde son 24 saatte tespit edilen yeni Kovid-19 sayısının 85 olduğu açıklandı.
- Yeni Zelanda'da iki yeni vaka tespit edildi
Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışından Yeni Zelanda’ya dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 50’li yaşlarındaki erkek hastanın Hindistan'dan, 20’lerindeki kadın hastanın da Amerika’dan döndüğünü belirten Bloomfield, söz konusu hastaların karantinada olduğunu söyledi.
Yeni vakalarla ülkedeki Kovid-19’a yakalananların sayısı 1528’e, aktif vaka sayısı da 22’ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor.
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