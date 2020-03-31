AA

Avustralya'nın Tazmanya Eyaleti Başbakanı Peter Gutwein, virüse yakalanan yaşı 80'in üzerinde bir erkeğin tedavi gördüğü Royal Hobart Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; Kovid-19 nedeniyle eyaletteki ikinci can kaybı yaşanırken ülke genelinde yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a, vaka sayısı 4 bin 514’e yükseldiği belirtildi.

MAKUL MAZERETLERİ OLMADAN DIŞARI ÇIKANA HAPİS

Virüsün en çok görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde "makul mazeretleri" olmadan dışarı çıkanlara 6 ay hapis ve 11 bin dolar para cezası verileceği açıklandı.

Kabul edilebilir mazeretlerin neler olduğunu açıklayan NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard bunların, yiyecek veya diğer mal ve hizmetlerin temin edilmesi, egzersiz yapmak, sağlık nedenleri, iş ve okul için seyahat etmek, kan bağışlamak, kamu hizmetlerine erişmek, aile içi şiddet görenlerin destek aramaya çıkması olduğunu söyledi.

AİLE İÇİ ŞİDDET YÜZDE 75 ARTTI

Eyaletteki aile içi şiddet şikayetlerinin yüzde 75 oranında artış gösterdiğini hatırlatan Yeni Güney Galler Eyalet Adalet Bakanı Mark Speakman, "Hiçbir şey, aile ve ev içi şiddetine asla mazeret olamaz, koronavirüs salgını da kesinlikle bir mazeret olamaz. Mağdurları destekleyen gerekli hizmetleri hızlandıracağız ve sorumluları cezalandırmak için failleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MESAFE TAKİBİNDE DRONE KULLANILACAK

Virüsten iki kişinin hayatını kaybettiği vaka sayınında 355’e çıktığı Batı Avustralya eyaletinde Kovid-19’un halka açık alanlardan yayılmasını önlemek amacıyla sosyal mesafe kurallarının drone yardımıyla denetleneceği duyuruldu. Polis araçlarındaki sistem drone üzerine yerleştirilerek, plaj veya park gibi açık alanlarda kuralları ihlal edenler siren ve sözlü olarak uyarılacak.

Avustralya genelinde, sağlık ihtiyaçları, egzersiz, işe veya okula gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evden çıkılmasını yasaklayan kurallar yürürlükte bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında iki kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmış durumda. Kurallara uymayanların para ve hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

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