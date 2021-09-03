Avustralya'da vaka sayısında artış kaydedildi

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, son 24 saatte 1431 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Başbakan Berejiklian, tam kapanmanın sürdüğü eyalette yaşları 30 ila 90 aralığında değişen 13 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde vaka sayılarındaki artışın sürmesini beklediklerini belirten Berejiklian, "Önümüzdeki iki hafta, vaka sayısı açısından muhtemelen en kötü dönemimiz olacak." ifadelerini kullandı.
Yaşanan can kayıplarıyla birlikte NSW'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 175'e, aktif vaka sayısı da 20 bin 148'e çıktı.
AVUSTRALYA'DA COVID-19 KAYNAKLI CAN KAYIPLARI 1032'YE YÜKSELDİ
Delta varyantının etkisindeki bir diğer eyalet olan Victoria’da tam kapanmaya rağmen günlük yeni vaka sayısı 208'e yükselirken, hastanede Covid-19 tedavisi gören bir kişinin öldüğü açıklandı.
Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte Covid-19'dan ölüm yaşanmazken, NSW ve Victoria'daki can kayıplarıyla ülkedeki virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1032'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısının 58 bin 206'ya yükseldiği ülkede, 23 bin 137 aktif vakadan 183'ü yoğun bakımda olmak üzere 1067 kişi hastanede tedavi görüyor.
YENİ ZELANDA'DA 28 VAKA KAYDEDİLDİ
Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 28 kişiye Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Dr. McElnay, vaka sayılarındaki düşüşün cesaret verici olmasına rağmen, ülkenin özellikle Delta varyantı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 729 Covid-19 vakası kaydedilirken, 755 aktif vakadan, 43'ü hastanede tedavi görüyor. Ülkede virüse yakalananlardan 26'sı hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!