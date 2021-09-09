Avustralya’da aktif Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

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Ülkedeki en yüksek yeni vaka sayısı, 1405 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantının kontrol atlına alınamadığı Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) kaydedildi.

Avustralya’daki en fazla aktif vaka sayısı 28 bin 309 ile yine NSW’de görülürken tam kapanmanın sürdüğü Victoria’da 1920, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 231, yasakların kaldırıldığı Queensland’de 18, Güney Avustralya’da 6, Batı Avustralya’da 4, Kuzey Bölgesi’nde 2 aktif vaka bulunuyor.

- NSW’deki yasaklar aşılama oranları yüzde 70’lere ulaştığında hafifletilecek

Avustralya'nın en büyük kenti ve NSW eyaletinin başkenti Sidney’de basın toplantısı düzenleyen Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, iki doz Kovid-19 aşısını da yaptıranların oranın yüzde 70’e ulaştığında, eyalette yürürlükte olan tam kapanmayı hafifletmeye başlayacaklarını söyledi.

Söz konusu yüzdeye ulaşılmasının ardından en fazla özgürlüğün tam olarak aşılanmış olanlara verileceğini vurgulayan Başbakan, "Uyarıldınız, hala aşı yaptırmadıysanız, öne çıkın ve aşı olun, aksi takdirde insanların yüzde 70'şinin aşılandığında, aşılıların sahip olduğu birçok özgürlüğe katılamazsınız." ifadelerini kullandı.

Eyalette yürürlükte olan tam kapanmayı hafifletecek yol haritasına göre, spor salonları, restoranlar, perakende mağazaları, ibadet yerleri gibi mekanları yeniden açılacak. Tam aşılıların bu mekanlara gitmelerine ve evlerde toplanmalarına izni verilecek.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 64.6’ya çıkarken, ikinci dozu da yaptıran Avustralyalıların oranı ise yüzde 39,7 olarak kaydedildi.

Öte yandan NSW'de ilk dozu yaptıranların oranı yüzde 75,56, ikinci dozu da vurduranlarının oranıysa 42, 68 oldu.

- Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1065’ye çıktı

Avustralya’nın diğer eyaletlerinde son 24 saat içinde Kovid-19’dan can kaybı yaşanmazken NSW’de 5 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 209’a, ülke genelinde ölenlerin sayısı da 1065’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana 32 milyondan fazla testin sonucuna göre, 68 bin 63 Avustralyalı virüse yakalandı.

Ülkedeki 30 bin 830 aktif vakadan 191’i yoğun bakımda olmak üzere, 1276 kişi hastanede tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda’da 13 kişi Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün kaydedilen 16 yeni vakanın ardından son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 13 kişiden tamamının bilinen kaynaklardan virüse yakalandığını söyledi.

Yeni vaka sayılarındaki düşüşün sürdüğünü belirten Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam 625 aktif vakadan 5’inin yoğun bakımda olmak üzere 32’sinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 847 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.