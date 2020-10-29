Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri yaptı.

Başkent Canberra ve Sydney’deki Atatürk anıtlarına çelenk konuldu, İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu Melbourne Federasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.