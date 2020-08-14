Avustralya’da 20 yaşındaki genç Kovid-19’dan öldü

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişi arasında 20 yaşında erkek hastanın da bulunduğunu açıkladı.
Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı en genç ölümün yaşanması üzerine, hayatını kaybeden gencin başka bir sağlık sorununun olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Andrews, "Bunu belirleyecek tek kişi adli tıp yetkilisidir." ifadelerini kullandı.
Eyalette hayatını kaybeden diğer 13 hastanın, 80 ila 90 yaş aralığında ve 7’si kadın 6'sı erkekten oluştuğunu bildiren Andrews, can kaybının 289’a yükseldiği Victoria’da 372 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.
- Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 375’e çıktı
Victoria eyaletinde 14 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 375’e yükseldi.
Öte yandan Victoria’da 372, Yeni Güney Galler’de (NSW) 9, Queensland’da 2 ve Batı Avustralya’da 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 22 bin 742’ye, iyileşenlerin sayısı da 12 bin 996’ya ulaştı. Halen 8 bin 570 civarında aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da, 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda’da vaka sayıları artıyor
Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, son 24 saatte 15 bin 703 kişiye yapılan testlerde 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 48’e yükseldiğini ve aktif vakaların tamamının otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi.
Aldığı sıkı tedbirlerle virüsü kontrol altına almayı başaran ve 102 gün boyunca toplum içinde Kovid-19’a rastlanmayan Yeni Zelanda’da, geçtiğimiz çarşamba günü 4 kişide virüs tespit edilmişti.
Virüsün görülmeye başladığından bu yana yaklaşık 524 bin 400 kişiye yapılan testlerde Kovid-19’a yakalandığı belirlenen 1602 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!