Avustralya Yüksek Mahkemesi, Twitter'da hükümeti eleştiren memurun işten çıkarılmasını haklı buldu

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya Yüksek Mahkemesi, bir memurun Twitter'da hükümeti eleştirdiği için işine son verilmesi kararını haklı buldu. 2 milyon federal kamu çalışanı için emsal oluşturacak karar ülkede ifade özgürlüğü tartışması başlattı. Hukukçular, kararın çalışanların siyasi görüşlerini açıklamaları konusunda önemli etkileri olacağına dikkat çekti.
Michaela Banerji, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Göç ve Sınır Koruma Dairesi'nde kamu bilgilendirme memuru olarak çalışıyordu. Banerji, Twitter'da "LaLegale" mahlasıyla yazdığı mesajlarında sık sık hükümetin göç politikaları ve sığınmacıların denizaşırı gözetim kamplarında tutulması uygulamasını eleştiriyordu.
Daire yönetimi bu mesajları kişisel cihazlarından ve iş dışındaki saatlerde Banerji'nin attığını tespit etti.
Bunun üzerine, bürokratların siyasi görüş açıklamasını yasaklayan Avustralya Kamu Hizmetleri Davranış Tüzüğü'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle 2013'te Banerji'nin işine son verildi. Banerji, tazminat talep etti ve kararı iş mahkemesine taşıdı.
Mahkeme Banerji'nin siyasi iletişim özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Bunun üzerine hükümet Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.
Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünün elinden alındığını söyleyen Banerji'yi haksız buldu. Mahkeme, işten çıkarılma kararının Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Kararda, "kamu çalışanlarının kurumlarıyla çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak için sorumlu davranması gerektiği" belirtildi ve söz konusu kuralların bürokratların "apolitik" olmasını emrettiği savunuldu.
Yüksek Mahkeme, Banerji'nin Twitter profilinde kamu çalışanı olduğunu gizlediğini bu yüzden haksız yere kovulduğu argümanını reddetti.
Banerji kararın açıklanmasından sonra ağlayarak "Sadece ben değil, hepimiz kaybettik. Çok, çok, çok üzgünüm" dedi.
Karar kamu sektöründe çalışanların sosyal medya paylaşımları konusunda emsal oluşturacak.
Kamu Çalışanları Sendikası Sözcüsü Nadine Flood, bu kararla memurların "çalıştıkları yer nedeniyle baskıcı bir sansürle karşı karşıya kaldıklarını" belirterek tüm kamu çalışanların diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olması gerektiğini söyledi.
Banerji'nin avukatı Allan Anforth da Avustralya Devlet Televizyonu'na kararın olası sonuçlarıyla ilgili olarak "Herhangi bir çalışan-işveren ilişkisinde, çalışan siyasetle bağlantılı sosyal bir meselede işverenin tavrını eleştirirse işten atılabilir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!