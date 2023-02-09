Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi yerler

AA

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, araştırmada, nükleer savaş ve asteroit çarpması gibi felaketlerden sonra insanların hayatta kalma ihtimallerini tespit etmek için 38 ada ülkesi, 13 farklı başlıkta incelendi.

Buna göre gıda üretimi, enerjide kendi kendine yeterlilik, üretim ve felaketin iklime yansıması gibi konularda Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, bu tür bir durumda yaşanabilecek en iyi yer olduğuna işaret edildi.

Araştırmada Avustralya'nın, gıda tedarik rezervinin fazla olması nedeniyle de on milyonlarca kişiye gıda sağlama potansiyeline sahip olduğu da belirtildi.

Wellington Otago Üniversitesi profesörlerinden Nick Wilson, en kötü felaket senaryosunda dahi Yeni Zelanda'da mahsullerin yüzde 61 bir azalabileceğini yine de vatandaşlara yeterince gıda sağlanabileceğini aktardı.

İzlanda, Solomon Adaları ve Vanuatu'nun da incelendiği araştırmada, bu ülkeler de "güneş ışığının aniden azaldığı bir felaketin" ardından nüfusları için yeterli gıdayı üretme konusunda en kapasiteli ada ülkeleri olarak tanımlandı.

Araştırma, Risk Analysis isimli uluslararası akademik dergide yayımlandı.

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