Avustralya ülkeye gelenlere çift test uygulayacak

Sağlık Müsteşarı Prof. Dr. Brendan Murphy, Ulusal Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin, otellerde karantinaya alınmadan önce ilk teste, 14 günlük karantina süresinin ardından da ikinci teste tabi tutulacaklarını söyledi.
Murphy, bu kararın çeşitli ülkelerden gelenlerin karantinada dönemlerinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine alındığını belirtti.
- Avustralya’da yeni vaka sayısı artıyor
Ülkede haziran başında tek haneli rakamlara düşen yeni Kovid-19 vaka sayıları, özellikle Melbourne kentinde sayıların artmasıyla son 9 gündür çift haneli rakamlara yükseldi. Virüsün yaygın görüldüğü Melbourne’de 30 yeni vaka tespit edilirken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının 37 olduğu açıklandı.
Vaka sayılarındaki artışla ikinci dalga endişelerinin konuşulmaya başlandığı Melbourne’de, sokağa çıkma kısıtlamalarının geleceği korkusu yaşayan Avustralyalılar, marketlerden tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Yeteri kadar stokları olduğunu duyuran ve panik yapılmaması çağrısı yapan market yöneticileri, bu ürünlere kişi başına satış sınırlaması getirdi.
Öte yandan 6 yeni vakanın belirlendiği Yeni Güney Galler eyaletindeki bir okulda testlerin pozitif çıkması üzerine okul geçici süreyle eğitime kapatıldı.
Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 2 milyon 232 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 558 Avustralyalıdan, 6 bin 942'sinin iyileştiği kaydedildi.
- Yeni Zelanda'da bir yeni vaka tespit edildi
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran’da Kenya’dan Yeni Zelanda’ya gelen ve karantinaya alınan 30'lu yaşlardaki bir erkekte Kovid-19 tespit edildi.
Yeni vakayla ülkedeki Kovid-19’a yakalananların sayısı 1520’ye, aktif vaka sayısı da 14’e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
Virüsün ortaya çıktığı marttan itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!