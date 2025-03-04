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        Haberler Dünya Avustralya, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi değerlendirmeye açık | Dış Haberler

        Avustralya, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi değerlendirmeye açık

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Ukrayna'ya barış gücü göndermesi hakkında "her türlü öneriyi değerlendirmeye açık olduklarını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:18
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        Avustralya, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye açık
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        Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, yaptığı açıklamada, Rusya'nın "yasa dışı ve ahlaksız eylemlerinin ödüllendirilmediğinden" emin olmak istediklerini bildirdi.

        Albanese, Ukrayna'da barışın sağlandığını görmek istediklerini vurgulayarak, "Şu anda muhtemel barış gücü hakkında bir tartışma var ve hükümetimin bakış açısına göre, ileriye dönük her türlü öneriyi değerlendirmeye açığız." ifadelerini kullandı.

        Diğer yandan, ülkede ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton, Ukrayna'da Avustralyalı askerlerin bulunma ihtimali hakkında "böyle bir şeyi görmediği" yorumunu yaptı.

        Ukrayna'da barışı korumak için sahaya asker konuşlandırmanın "Avrupalıların görevi" olduğunu savunan Dutton, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın işaret ettiği şey, Avrupalıların Avrupa'yı savunmak için daha fazlasını yapması gerektiğidir. Bu da apaçık ortada olanın ilanı." değerlendirmesinde bulundu.

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