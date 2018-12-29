Avustralya, Türkiye'de IŞİD üyesi olma suçuyla yargılanan eski rap şarkıcısını vatandaşlıktan çıkardı

29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avusturalya, Türkiye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi olma suçlamasıyla Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski rap şarkıcısı Neil Prakash'ın vatandaşlıktan çıkardı.
İçişleri Bakanı Peter Dutton, bugün düzenlediği basın toplantısında, "çok tehlikeli bir şahıs" olarak tanımladığı Prakash'ın IŞİD'in özellikle Orta Doğu'daki örgütlenme çalışmalarında kilit rol oynadığını söyledi.
Prakash'ın fırsat verilmesi halinde Avustralya'da saldırılar düzenleyebileceğini belirten Dutton, vatandaşlıktan çıkarılmasının ülkelerini daha güvenli bir yere dönüştürdüğünü belirtti.
Dutton, "Saldırı tehdidi çok gerçek. Bizim önceliğimiz Neil Prakash gibi insanların Avustralya'ya geri dönmelerini önlemek. Bu insanları burada istemiyoruz" dedi.
Prakash, Ekim 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken Kilis'te yakalanmış ve daha sonra Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılmıştı.
Hazırlanan iddianamede, Prakash'a IŞİD'in üst düzey yöneticisi olma suçlaması yöneltilmişti. Prakash ise mahkemede verdiği ifadede kendisi hakkındaki "hükmü sadece Allah'ın verebileceğini" belirterek, suçsuz olduğunu söylemişti.
Bugüne kadar yapılan duruşmalarda hem Avustralya'nın iade talepleri hem de Prakash'ın tahliye istemleri mahkeme heyetince reddedildi.
Prakash hakkında Avustralya'da da açılmış çeşitli davalar bulunuyor. Bunlardan birisi de IŞİD'in bir polis memurunun kafası kesilerek öldürülmesini öngören bir saldırı hazırladığı yönündeki iddialar hakkında açılan soruşturma oluşturuyor.
Avustralya yasalarına göre, vatandaş olan bir kişi, "terör bağlantılı eylemler içerisinde bulunarak ülkesiyle arasındaki bağa aykırı hareket etmesi halinde" vatandaşlıktan çıkarılabiliyor.
Avustralya İçişleri Bakanlığı, bu nedenle Mayıs 2016'da IŞİD'in "terör örgütü" olarak ilan edildiğini ve Prakash'ın da bu kapsamda vatandaşlıktan çıkarılan 12'nci kişi olduğunu açıkladı.
Avustralyalı Bakan Dutton, yasalar kapsamında hükümetin bir kişinin "vatansız" kalmasına yol açacak bir adım atamayacağını ve bu nedenle de vatandaşlıktan çıkarılacak kişinin ancak ikinci vatandaşlığı olması halinde bunun mümkün olabileceğini söyledi.
Annesi Kamboçyalı, babası da Fijili olan Melbourne doğumlu Prakash'ın hem Avustralya hem de babası üzerinden Fiji vatandaşlıkları bulunuyor.
Bakan Dutton, Avustralya iç istihbarat birimi ASIO'nun birisi bir uçağa gizlice patlayıcı sokmak da dahil olmak üzere şu ana kadar 14 saldırı girişimini engellediğini açıkladı.
Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet kaynağı, alınan kararın bir mektupla hem Prakash'a hem de Fiji hükümetine bildirildiğini söyledi.
Avustralya hükümeti, Prakash'ın bu ülkeye yönelik bazı saldırı girişimleriyle bağlantılı olduğunu ve IŞİD'in propaganda amacıyla hazırladığı video ile dergilerde de göründüğünü iddia ediyor. Avustralya ayrıca Prakash'ın bu ülkede IŞİD örgütlenmesine yardımcı olduğunu da öne sürüyor.
Avustralya, 2014 yılında Prakash'ın pasaportunu iptal etmişti.
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