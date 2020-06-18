Avustralya sınırları yıl sonuna kadar kapalı kalabilir

Birmingham, Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşma, 20 Mart’tan itibaren 3 aylığına kapatılan ancak alınan yeni kararla 17 Eylül’e kadar kapalı kalacak olan sınırlara ilişkin açıklamada bulundu.
Sınırların kapalı tutulmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasındaki ana nedenlerden olduğunu ve sınırların yakın bir zamanda açılmayacağını dile getiren Birmingham, "Üzülerek söylüyorum, Avustralya'ya turistik amaçlı giriş ve çıkışların uzak göründüğü düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Birmingham, sözlerinin sınırların yıl sonuna kadar kapalı kalacağı anlamına mı geldiğinin sorulmasına "Bence bu daha olası görünüyor." karşılığını verdi.
- İşsizlik oranı yüzde 7,1'e yükseldi
Avustralya İstatistik Bürosu (ABS),mayıs ayında 227 bin 700 kişinin işsiz kalmasıyla nisanda 6,4 seviyesinde hesaplanan işsizlik oranının yüzde 7,1'e yükseldiğini açıkladı.
Yeni verilerin 2001 yılından bu yanaki en yüksek işsizlik oranını gösterdiğini belirten ABS İşgücü İstatistik Başkanı Bjorn Jarvis, mart ayındaki 600 binden fazla işsize eklenen yaklaşık çeyrek milyon kişiyle toplam işsiz sayısının 850 bini bulduğunu söyledi.
- Qantas uluslararası uçuşları iptal etti
Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, sınırların açılmasının ertelenmesi üzerine planladığı uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etti.
Şirketten yapılan açıklamada, Qantas'ın Avustralya ile dünyanın diğer ülkeleri arasındaki sınırların açılması durumunda gelebilecek yoğun taleplere daha fazla seferle karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi.
Avustralya'yı normale döndürmeye hazırlanan plan dahilinde temmuz ayında kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kural kaldırılarak yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği "fert başına 4 metrekare" kuralı uygulamaya girecek.
Federal Hükümetin hazırladığı ve uygulama tarihine eyalet hükümetlerinin karar vereceği plan kapsamında 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin seyircilerle dolmasına izin verilecek.
Yasak ve kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen mümkün olduğunca evden çalışmanın tavsiye edildiği Avustralya’da yaklaşık 1 milyon 876 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 390 kişinin Kovid-19’a yakalandığı belirlendi.
Son 24 saatte yapılan testlerle 20 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 102 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!