Avustralya: Polis gazetecilere soruşturmada kararsız

07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya polisi devlet televizyonuna yapılan tartışmalı baskınların hedefindeki gazeteciler hakkında kovuşturma yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.
Yayıncılar ve hak savunucusu örgütler, kamu yayıncısı Avustralya Yayıncılık Kuruluşu'nun (ABC) binasında ve Amerikan News Corp'a çalışan bir gazetecinin evinde yapılan aramaları kınamış ve bulunan belgelere el konulmasının basın özgürlüğüne bir saldırı olduğunu açıklamışlardı.
Avustralya Federal Polisi ise, bu gazetecilerin yaptığı haberlerin, ulusal güvenlik yasalarını ihlal etmiş olabileceğini söylemişti.
Polis, ABC'nin Sydney'deki ana binasını, 2017'deki, Afgan Dosyaları adlı haber dizisini gerekçe göstererek aramıştı.
Haber dizisinde Afganistan'daki Avustralya Özel Birlikleri'nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddiaları gündeme getirilmişti. ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma belgesi iddialara kaynak olarak gösterilmişti.
Gazeteci Annika Smethurst'ün evinde yapılan arama ise, geçen yıl yaptığı Avusturalya hükümetinin kendi vatandaşları hakkında istihbarat toplama planı konusundaki haberiyle ilgililydi.
Polis yetkilisi Neil Gaughan, arama emirlerinin devlete ait "çok gizli ve gizli" bilgilerle yapılan haberlerle ilgili olduğunu söyledi.
Gaughan "Toplumun hiçbir kesimi bu tür faaliyetlerden ve kanıt toplanmasına verilen suçlara karşı dokunulmazlığa sahip olmamalı" derken, gazetecilere yönelik bir kovuşturma yapılıp yapılmayacağı sorusuna "Bir karar vermedik" diyerek yanıt verdi.
Ancak Gaguhan, kovuşturma yapılıp yapılmayacağına karar verilirken, "kamu yararının" da dikkate alınacağını vurguladı.
Hak savunucusu örgütler ve aralarında BBC'nin de bulunduğu yayın kuruluşları baskınlara tepki gösterdi.
Başbakan Scott Morrison ise, hükümetinin soruşturmalara müdahale ettiği iddialaranı reddetti.
Gaughan da polisin parlamentonun çıkardığı yasaların kendisine verdiği yetkiyle, bağımsız hareket ettiğini savundu. Gazetecilik sendikaları da son iki polis baskınının "Avustralya'da basın özgürlüğüne yönelik saldırılara dair rahatsız edici bir motifi" işaret ettiğini belirtti.
Geçen Mart ayında eski bir savunma avukatı olan Daniel McBride, Afganistan'daki Avustralya askerlerine dair gizli belgeleri sızdırma bağlantılı 5 ayrı iddiadan suçlu bulunmuş, McBride karara itiraz ederek Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
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