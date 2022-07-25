Sydney sis altında kaldı

Avusturalya'nın Sydney kenti sise teslim oldu, ortaya çıkan sıra dışı manzaralar ise havadan görüntülendi.

Gökdelenlerin yoğun olduğu Sydney Opera Binası bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu.

Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.