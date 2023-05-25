HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ın haberine göre Sydney'in merkezinde çok katlı büyük bir binada yangın meydana geldi, ekipler bölgeyi kordon altına aldı.

Sydney'in merkez tren istasyonuna yakın bir binada çıkan yangın çevrede park edilmiş arabalara da sıçradı

Milletvekili Tanya Plibersek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Seçim bölgem Surry Hills'te korkunç bir yangın var. Lütfen dikkat edin, güvende olun ve acil servislerden gelen talimatları dinleyin" dedi.

Yeni Güney Galler Polisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada şu anda herhangi bir ölü veya yaralı rapor edilmediğini ancak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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