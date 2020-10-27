Avustralya'nın Melbourne eyaletinde Kovid-19 yasakları bu gece kısmen kaldırılıyor

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, kaldırılacak ve esnetilecek yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.
Andrews, bu gece yarısından itibaren perakende sektöründeki tüm iş yerlerinin yanı sıra oteller, kafeler, restoranlar ve birahanelerin yeniden açılacağını söyledi.
Vatandaşların evden çıkması için geçerli neden uygulamasının kaldırıldığını belirten Andrews, günde bir kereye mahsus olmak üzere anne, baba ve çocuklardan oluşan ailenin bir başka eve ziyarete gidebileceğini kaydetti.
Eyalette, maske takma zorunluğu devam edecek, halka açık alanlarda 10 kişi bir araya gelebilecek, düğünler 10, cenazeler azami 20 kişinin katılımıyla yapılabilecek.
- Yasakların kaldırılması esnafı sevindirdi
Melbourne kent merkezinde mart ayından bu yana kapalı olan restoranlar ve diğer mekanlarda yeniden açılmanın hazırlıkları sürüyor.
Melbourne kent merkezinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren esnaflardan Fırat Osmanoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada yasakların kaldırılmasından memnun olduğunu söyledi.
Osmanoğulları, yasaklardan dolayı düşen gelirlerini toparlayacaklarından emin olduğunu belirterek, ‘‘Virüse karşı mücadelemizi kazandık. Bundan sonrada eminim geriye dönüş olmayacak. Bugün büyük ve heyecanlı bir gün bizim için. Gece 12’den sonra artık 20 müşteriyi içeride kabul edeceğiz. Virüsü yendik, çok sevinçliyiz.’’ ifadelerini kullandı.
Günlük vaka sayılarının 725’e, can kayıplarının da 59’a kadar yükseldiği eyalette 8 gündür can kaybı yaşanmazken, son 48 saatteki test sonuçlarına göre yeni vaka kaydedilmedi.
Avustralya’da Kovid-19’a yakalanan toplam 27 bin 541 kişiden 20 bin 341’inin, virüs nedeniyle hayatını kaybeden 905 kişiden de 817’sinin kayıtlı olduğu Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne, virüsün merkezi haline gelmişti.
Öte yandan, son aylarda Kovid-19’dan can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler’de 53, Tazmanya'da 23, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirmişti.
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