Avustralya'nın başkentinde olağanüstü hâl ilan edildi

31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri, başkent Canberra'nın güneyindeki orman yangının büyümesi nedeniyle bölgede olağanüstü hâl ilan etti.
Yetkililer, yangının bölgede son 20 yıldır çıkan en büyük yangın olduğunu kaydediyor.
Alevler 18.500 hektarlık bir alanı kaplıyor.
Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için "alarmda olmaları" istendi.
Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri 2003'teki korkunç yangınlardan beri en kötü orman yangınıyla karşı karşıya" dedi ve ekledi:
"Şu an Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti için yangınlardan daha önemli bir gündem maddesi yok."
Sidney ve Melbourne arasında kalan küçük bölgede, 400 bin kişi yaşıyor.
2003 yılında, Canberra'nın dış mahallelerindeki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı. Yangınlarda 470 ev de ya kül olmuş ya da hasar almıştı.
Yetkililer, Cuma günü de benzer hava durumunun kaydedildiğini açıkladı.
Barr, 40 dereceye varan hava sıcaklıkları ve sert rüzgarlar nedeniyle yangının "kontrolden çıkabileceği" uyarısında bulundu.
Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı, alevlerin en fazla Canberra'daki Parlamento binasından 20 dakikalık araba yolculuğu uzaklığında olan Tuggeranong bölgesinin güneyinde olduğunu söyledi.
Barr, "Canberra risk altında olduğu müddetçe", itfaiye birimlerine daha fazla yetki ve kaynak veren olağanüstü hâlin devrede olacağını söyledi.
Yangınlar başkenti haftalardır esir almış durumda.
Hafta başında bölgedeki yangınlar nedeniyle gökyüzünün kırmızıya döndüğünü gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.
Vatandaşların fotoğraf çekebilmek için yangın bölgesine doğru gittikleri haberlerinin yayılması üzerine yetkililer "felaket turizmi"ne karşı uyardı.
Barr, "Yangın yaklaşırken felaket turistlerini bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyorum" dedi.
Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangınlar 33 kişinin ölümüne yol açtı ve binlerce evi yok etti. Yangınlarda 11 milyondan fazla ev de kül oldu.
https://www.youtube.com/watch?v=99rFV4t_9Q0
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