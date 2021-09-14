Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Başbakanı Andrew Barr, Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 22 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen ACT'deki mevcut yasakların, 4 hafta daha yürürlükte kalacağını söyledi.
Ağustos'ta uygulanmaya başlandıktan sonra 2 Eylül'de sona ermesini planladıkları yasakları önce 17 Eylül'e, şimdi de 15 Ekim'e kadar uzattıklarını hatırlatan Başbakan Barr, "Önümüzdeki bir aylık dönemde belirsizlik var ve gelecek birkaç hafta zorlu olacak." diye konuştu.
Virüsün yayılmasına karşı en güvendikleri noktanın alınan önlemlerin yanı sıra başkentteki aşılama oranları olduğunu vurgulayan Barr, "Yine de emin olduğumuz şey, yüksek oranda aşılanmış bir Canberra'nın daha güvenli bir Canberra olduğudur." ifadesini kullandı.
Aşılama oranlarında ülke ortalamasının üzerine çıkan başkent Canberra'da, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 75,14, ikinci dozu olanların oranı ise yüzde 51,37 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Avustralya genelinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 67,8, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 42,5 oldu.
- Avustralya'da Kovid-19'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti
Delta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, son 24 saatte 1127 kişi virüse yakalanırken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
Kovid-19'un etkili olduğu bir diğer eyalet olan Victoria'da, vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor. Eyalette 2 yeni can kaybı yaşandı, 445 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Son 24 saatte ülkenin diğer eyaletlerinde Kovid-19'dan can kaybı kaydedilmezken, NSW ve Victoria'da yaşanan ölümlerle birlikte ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1104'e çıktı.
Toplam 76 bin 939 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Avustralya'da, hastanedeki 1439 kişinden 280'i yoğun bakımda tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda'da 17 kişi daha Kovid-19'a yakalandı
Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si yurt dışından ülkeye dönenler arasında olmak üzere, 17 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Delta varyantı nedeniyle yasakların bir hafta daha uzatıldığı ülkedeki, 604 aktif vakadan 22'si hastanede tedavi görüyor.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 966 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.
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