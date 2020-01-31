31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BBC'nin haberine göre, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) yetkilileri, 2003'ten bu yana en büyük yangın tehdidi ile karşı karşıya olan bölgede acil durum ilan etti.
Başkent Canberra'nın banliyölerinde halka, olası tahliyelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.
ACT Başbakanı Andrew Barr, basına yaptığı açıklamada, "ACT, 2003'teki yıkıcı yangınlardan bu yana en kötü orman yangını tehdidiyle karşı karşıya. ACT hükümeti için şu anda orman yangını tehdidinden daha öncelikli bir şey yok." dedi.
Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıktığı bölgede etkili olan yangınların "kontrol edilemez hale gelebileceği" ve güçlü rüzgarların etkisiyle artabileceği uyarısında bulunan Barr, ACT'deki en büyük yangının, Canberra'daki parlamento binasına 20 dakikalık bir uzaklıktaki Tuggeranong bölgesinde etkili olduğuna dikkati çekti.
2003'te yaşanan yangınlardan çıkarılması gereken derslerden birinin, "gelecek riskler konusunda halk ile erken, net ve etkili iletişim kurmak" olduğunun altını çizen Barr, 2003'ten bu yana bölgede ilk kez acil durum ilan edildiğini belirtti.
Barr, itfaiye ve acil durum yetkililerine ekstra kaynak ve yetki sağlayan acil durumun "Canberra risk altında olduğu sürece" devam edeceğini ifade etti.
Avustralya basınında çıkan haberlerde, Namadgi Milli Parkı'nda etkili olan bir yangının, Canberra'nın güney kırsalında ikamet edenler için tehdit arz ettiği aktarıldı.
27 Ocak'ta başlayan yangının, milli parkta 20 bin hektardan fazla alanı kül ettiği bildirildi.
Canberra'da Ocak 2003'te çayırlık alanlarla başlayan ve başkentin banliyölerine sıçrayan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmış ve 470 ev hasar görmüştü.
Avustralya genelinde Eylül 2019'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektar civarında alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.
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