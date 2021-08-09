Avustralya, Moderna'nın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi'nden (TGA) yapılan açıklamaya göre, klinik çalışmalarda Covid-19'a karşı güçlü etkinlik gösterdiği belirtilen Moderna aşısının kullanımı onaylandı.
Moderna aşılarının 18 yaş ve üzerindeki Avustralyalılara, 28 gün arayla iki doz halinde uygulanabileceği kaydedilen açıklamada, aşının 12-17 yaş arası kullanımı için klinik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Moderna'nın geliştirdiği aşı, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılarla Avustralya'da kullanımına onay verilen dördüncü Covid-19 aşısı oldu.
"GELECEK AY 1 MİLYON DOZ MODERNA AŞISI TESLİM ALINACAK"
Başbakan Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede dördüncü Covid-19 aşısının da onaylamasıyla yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılacağını söyledi.
Gelecek ay 1 milyon doz Moderna aşısının teslim alınacağını ve Moderna ile toplam 25 milyon doz aşı için anlaşma yaptıklarını aktaran Morrison, Covid-19'la mücadelede önemli adım attıklarını ifade etti.
AVUSTRALYALILARIN YÜZDE 44,2'Sİ İLK DOZ AŞIYI OLDU
Avustralya'da Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları marttan bu yana kullanılırken, Moderna ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar henüz ülkeye ulaşmadı.
Aşı çalışmalarının yavaş ilerlediği eleştirilerinin yapıldığı ülkede, nüfusun yüzde 44,2'si ilk doz, yüzde 22,4'ü ise ikinci doz aşıyı oldu.
Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide Covid-19 tespit edildi, 90'lı yaşlarda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 938'e yükseldi.
İlk vakanın kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkede 36 bin 631 kişi Covid-19'a yakalanırken, 5 bin 25 aktif vakadan 71'i yoğun bakımda olmak üzere 431 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
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