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Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı

Piyasaların bugünkü toplantıda faizi sabit bırakmasını beklediği Avustralya Merkez Bankası sürpriz bir biçimde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Önümüzdeki dönemde de yeni faiz artırımlarının gelebileceğinin sinyalini verdi

Giriş: 02.05.2023 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı
HABERTURK.COM

Avustralya Merkez Bankası (RBA) 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3.60'dan yüzde 3.85'e yükseltti.

RBA, nisan toplantısında, 10 ay üst üste faiz artırım kararı almasının ardından, politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Piyasa beklentisi bugün de faizin sabit tutulması yönündeydi.

RBA, faiz artırımıyla piyasaları şaşırtmakla kalmadı bunun yanında enflasyonun yüzde 3'lük hedefe indirilmesi için ek sıkılaştırmaya ihtiyaç olabileceğini bildirdi.

RBA Başkanı Philip Lowe Avustralya'da enflasyonun zirveden düşüşe geçtiğini belirterek "Ancak yüzde 7 halen çok yüksek bir oran ve hedef orana ulaşılması zaman alacak. Enflasyonun makul bir zaman içerisinde hedef aralığa düşürülmesinin önemi göz önünde bulundurulunca Kurul faiz artırımının gerekli olduğu kanaatine vardı" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON HAYATI ZORLAŞTIRIYOR'

Enflasyonun insanlar için hayatı zorlaştırdığını ve ekonominin işleyişine zarar verdiğini belirten Lowe "Eğer yüksek enflasyon insanların beklentisi haline de gelirse enflasyonu düşürmek daha sonra çok maliyetli bir hale gelecektir" dedi.

RBA bunun yanında enflasyonun 2023 sonunda yüzde 4.5'e, 2025 ortasında yüzde 2-3 aralığına gerilemesini beklediğini açıkladı.

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