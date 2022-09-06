Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e yükseltti. Böylece son 5 toplantıda toplam 225 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu.
Ülkede enflasyon haziranda yıllık yüzde 6.1'e yükselmişti.
RBA tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul enflasyonu yüzde 2-3 aralığına döndürmekte kararlıdır. Bunu yaparken de ekonomiyi dengede tutmaya çalışmaktadır. Dengeyi tutturma yolu dar ve belirsizlikle gölgelenmiştir. Küresel ekonomik büyüme görünümünde; yüksek enflasyonun reel gelirler üzerindeki baskısı, ülkelerin çoğundaki sıkı para politikaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki koronavirüs önlemleri sebebiyle bozulma yaşanmıştır" ifadeleri yer aldı.
2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 4
Avustralya'da enflasyonun 90'lardan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:
"Önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmeye devam etmesi beklenmektedir. Küresel faktörler bunda etkili olsa da iç nedenler de katkıda bulunmaktadır. Yüksek talep, sıkı işgücü piyasası ve kapasite kısıtları fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratmıştır. Enflasyonun bu yıl zirveye ulaşıp, daha sonra yüzde 2-3 bandına doğru gerilemesi beklenmektedir. Enflasyondaki düşüş beklentisi küresel arzdaki sorunların çözülmeye devam etmesi, emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşler ve artan faizleri yansıtmaktadır. Merkez Bankası, 2022'de enflasyonun yüzde 7.75, 2023'te yüzde 4'ün biraz üzerinde ve 2024'te yüzde 3 civarında olmasını beklemektedir."
DEVAMI BEKLENİYOR
Bugün yapılan faiz artırımının enflasyona hedefe döndürmeye yardım edeceği ifade edilen açıklamada "Fiyat istikrarı güçlü ekonomi ve tam istihdam için bir ön koşuldur. Kurul önümüzdeki aylarda faizin daha da artırılmasını beklemektedir. Faiz artırımlarının boyut ve zamanlanasını gelen veriler belirleyecektir" değerlendirmesi yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!