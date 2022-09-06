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Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e yükseltti. Böylece son 5 toplantıda toplam 225 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu.

Ülkede enflasyon haziranda yıllık yüzde 6.1'e yükselmişti.

RBA tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul enflasyonu yüzde 2-3 aralığına döndürmekte kararlıdır. Bunu yaparken de ekonomiyi dengede tutmaya çalışmaktadır. Dengeyi tutturma yolu dar ve belirsizlikle gölgelenmiştir. Küresel ekonomik büyüme görünümünde; yüksek enflasyonun reel gelirler üzerindeki baskısı, ülkelerin çoğundaki sıkı para politikaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki koronavirüs önlemleri sebebiyle bozulma yaşanmıştır" ifadeleri yer aldı.

2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 4

Avustralya'da enflasyonun 90'lardan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmeye devam etmesi beklenmektedir. Küresel faktörler bunda etkili olsa da iç nedenler de katkıda bulunmaktadır. Yüksek talep, sıkı işgücü piyasası ve kapasite kısıtları fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratmıştır. Enflasyonun bu yıl zirveye ulaşıp, daha sonra yüzde 2-3 bandına doğru gerilemesi beklenmektedir. Enflasyondaki düşüş beklentisi küresel arzdaki sorunların çözülmeye devam etmesi, emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşler ve artan faizleri yansıtmaktadır. Merkez Bankası, 2022'de enflasyonun yüzde 7.75, 2023'te yüzde 4'ün biraz üzerinde ve 2024'te yüzde 3 civarında olmasını beklemektedir."

DEVAMI BEKLENİYOR

Bugün yapılan faiz artırımının enflasyona hedefe döndürmeye yardım edeceği ifade edilen açıklamada "Fiyat istikrarı güçlü ekonomi ve tam istihdam için bir ön koşuldur. Kurul önümüzdeki aylarda faizin daha da artırılmasını beklemektedir. Faiz artırımlarının boyut ve zamanlanasını gelen veriler belirleyecektir" değerlendirmesi yer aldı.