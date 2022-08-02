Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1.85'e yükseltti. Böylece Banka, son 4 toplantısında toplamda 175 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu.

RBA'dan faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada Kurulun zaman içerisinde enflasyonu yüzde 2-3 hedefine döndürmeye yüksek önem verdiği belirtilerek "Avustralya'da enflasyon Haziran çeyreğinde yıllık yüzde 6.1 ile 1990'ların başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyondaki yükselişin önemli bir kısmı küresel etkenlerle açıklanabilse de yurtiçi faktörlerin de katkısı var. Güçlü talep, sıkı işgücü piyasası ve kapasite kısıtları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu sene yaşanan seller de bazı fiyatları etkiliyor" denildi.

DEVAMI GELECEK

Açıklamada son aylarda yapılan artırımlarının enflasyonu hedefe döndürmek ve Avustralya ekonomisi için daha sürdürülebilir bir arz/talep dengesi oluşturmak için gerekli olduğu belirtilerek "Önümüzdeki aylarda Kurul, normalleşme adımlarının atılmaya devam edilmesini beklemektedir. Gelecek faiz artırımlarının boyut ve zamanlamasını, açıklanacak veriler ile Kurulun enflasyon ve işgücü piyasasına yönelik değerlendirmeleri belirleyecektir" ifadeleri kullanıldı.