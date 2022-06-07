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Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitti. RBA politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.35'ten yüzde 85'e yükseltti. Böylece son 5 haftada ikinci faiz artırımına gitmiş oldu.

RBA 3 Mayıs'ta 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmişti.

ENFLASYON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Bankadan yapılan son karar açıklamasında yüzde 2-3'lük enflasyon hedefine ulaşılması için ne gerekiyorsa yapılacağı ifade edildi. Ülkede son olarak yıllık enflasyonun yüzde 5.1 ile 20 yılın zirvesine ulaştığı bildirildi.