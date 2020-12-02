Avustralya'lı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı

AA

Guardian Avustralya'da yayımlanan haberde, Avustralya özel kuvvetler askerlerinin Afganistan’daki bir üste bulunan barda, öldürülen bir Taliban mensubuna ait protez bacakla eğlendikleri fotoğrafları paylaştı.

Afganistan'ın Uruzgan ilinin başkenti Tarinkot'ta 2009'da çekildiği ifade edilen görüntülerde, Avustralyalı askerlerin proteze doldurdukları içkileri içtikleri görülüyor.

Haberde görüşlerine yer verilen eski bir Avustralyalı asker, söz konusu protez bacağın askerlerce saklandığını, seyahatlerde de yanlarında taşındığını ve içki içmek için kullanıldığını anlattı.

Uruzgan İl Konseyi Üyesi Hayatullah Fazly Tarin, görüntülere ilişkin "Şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç, şok edici ve korkunç görüntü," ifadesini kullandı.

Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Zabiullah Farhang de fotoğrafların Avustralyalı askerlerin Afganların yaşamına saygı duymadığını gösterdiğini belirtti.

Farhang, "Bu gerçek bir uluslararası insan hakları ihlali ve aynı zamanda bir savaş suçudur. Avustralya Başbakanı’nın soruşturma için bir ofis kurma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu daha fazla suçun keşfedilmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından hazırlanan bir rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği raporun bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söylemişti.

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığına ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları gerçekleştirirken kafalarının karıştığına veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullanmıştı.