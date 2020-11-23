Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Çevre Bakanı Sussan Ley, yaptığı açıklamada, Avustralya'ya özgü koala türlerinin korunmasını sağlamak amacıyla 18 milyon dolarlık bir kaynak ayrıldığını duyurdu.
Ley, paketin, sağlık araştırmaları ve tıbbi destek için finansmanın yanı sıra bitki örtüsü, yabani ot kontrolü, otlatma ve yangın planlaması gibi çevresel amaçlar için kullanılacağını söyledi.
Mevcut koala sayısı, yaşam koşulları ve orman yangınlarının bu tür üzerindeki yıkıcı etkisinin nasıl giderilebileceğine dair ciddi bir veri eksikliği olduğuna dikkat çeken Ley, paketten araştırma çalışmaları için 2 milyon dolar ayrılacağını belirtti.
Ley, paketi koalaların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve türün korunması için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak kaynaktan koala yaşam alanlarının yenilenmesine yardımcı olmak için ciddi bir pay ayrılacağını kaydetti.
Bu kapsamda, tüm eyalet hükümetlerinin koala nüfusu ve koruma stratejileri hakkında yıllık bazda rapor vermesinin zorunlu olacağı bilgisi paylaşıldı.
Tehdit Altındaki Türler Komiseri Sally Box, bu fonun koalalar için kritik bir zamanda geldiğini ve ekolojik felakete yol açan orman yangınlarının etkisini kısa zamanda en aza indirebilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW),Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan, yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ormanların yüzde 21’i yok olmuş, çok sayıda canlı türü de zarar görmüştü.
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