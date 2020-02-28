Avustralya ile Yeni Zelanda arasında "sınır dışı" tartışması

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya'da yasalara göre en az 12 ay hapse mahkum olan ve vatandaşlıkları bulunmayan Yeni Zelandalıların sınır dışı edilmesini, "insanlarınızı ve sorunlarınızı sınır dışı etmeyin." sözleri ile eleştirdi.
Avustralya’da resmi temaslarda bulunan Ardern, mevkidaşı Scott Morrison ile Sydney’de ortak basın toplantısı düzenledi.
Avustralya'yı, en az 12 ay veya daha fazla hapse mahkum olan ve vatandaşlıkları bulunmayan Yeni Zelandalıları sınır dışı etme politikası konusunda yeniden düşünmeye çağıran Ardern, "Avustralya yasalarını çiğneyen bireyleri sınır dışı etme hakkınız var. Yeni Zelanda da aynısını yapıyor. Ama basit bir isteğimiz var, gerçek Kiwileri (Yeni Zelandalılara verilen ad) geri yollayın." ifadelerini kullandı.
Kendilerini Yeni Zelandalı olarak gören Avustralyalıları sınır dışı etmediklerini belirten ve Avustralya’dan da aynı şeyi beklediklerini vurgulayan Ardern, "Sadece birkaç hafta önce bir yaşından biraz büyükken Avustralya’ya göç eden bir kadınla tanıştım. Bana ülkemle bir bağlantısı olmadığını ancak 3 çocuğunun Avustralya’da doğduğunu söyledi. Kriz merkezindeydi, kendi ülkesi hissetmediği bir yere geri gönderildi. İnsanlarınızı ve sorunlarınızı sınır dışı etmeyin. Kesinlikle netim, bu, ilişkilerimiz için aşındırıcı." değerlendirmesinde bulundu.
- Başbakan Morrison: "Avustralya yasaları net"
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da eleştirilere yanıt vererek sınır dışı politikalarının net olduğunu hatırlattı. Morrison, "Avustralya'da toplumumuza karşı suç işleyen vatandaş olmayanları sınır dışı ediyoruz. Bu politika bir ülkeye özgü değil, burada vatandaşı olan her ülke için geçerli." sözleriyle Ardern’in talebine olumsuz yaklaşımını dile getirdi.
Öte yandan, Avustralya'da ana muhalefetteki İşçi Partisinin önde gelen isimlerinden Mark Dreyfus da mevcut yasaların değiştirilmesini istemediklerini belirtti.
Avustralya'nın Göç Yasalarına göre, an az 12 ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılan ve Avustralya vatandaşlıkları bulunmayanlar, cezalarını tamamlamalarının ardından vatandaşı oldukları ülkeye sınır dışı ediliyor.
Yeni Zelanda, Avustralya’da uzun süre yaşayan ve bağlantıları bulunan vatandaşlarının geri gönderilmesine karşı çıkıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 6 yılda 2 bin 633 Yeni Zelandalı, Avustralya’dan çıkarıldı.
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