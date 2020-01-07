Ward, "Bu listedeki Avustralya'daki yangın için kurulan bağış kurumlarından bir tanesine en az 10 dolar gönderen herkese çıplak fotoğrafımı yolluyorum. Bağışladığınız her 10 dolar, benim size DM yoluyla göndereceğim bir çıplak fotoğrafım. Yaptığınız bağışın fotoğrafını bana göndermek zorundasınız. Lütfen Retweet yapın. #AustraliaOnFire #AustraliaFires" dedi.