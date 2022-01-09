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Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinden yapılan açıklamada, aralıkta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle aşıdan muaf tutularak ülkeye giriş izni aldığını savunan Djokovic'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu izin kağıdının, sınır görevlileri tarafından resmi belge olarak kabul görmesinin imkansız olduğu vurgulandı.

Djokovic'in Kovid-19 aşısı olmadığı ve yasalara göre bunun sınır dışı edilmesi için yeterli bir gerekçe olduğu vurgulanan açıklamada, Sırp tenisçiye ülkeye girebileceği yönünde, öncesinde Avustralya hükümeti tarafından hiçbir garanti verilmediği belirtildi.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin kaldığı bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Djokovic'in avukatları, yaptıkları itirazda, Sırp tenisçinin 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle Avustralya Tenis Birliği tarafından "Kovid-19 aşısından tıbbi muafiyet" izni aldığını öne sürmüştü. Aşı muafiyetini ilk olarak birliğin, sonrasında ise Victoria Eyalet Hükümeti'nin bağımsız uzmanlardan oluşan kurulları tarafından onaylandığı da ifade edilmişti.

Djokovic'in yaptığı itirazın, yarınki davada karara bağlanması bekleniyor.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.