Avustralya Fransa'ya 555 milyon Euro tazminat ödeyecek

DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konu hakkında sürekli görüştüğünü belirten Başbakan Anthony Albanese, bu görüşmeler sonucunda Avustralya ile Fransa arasında ‘yeniden, daha iyi bir ilişki kurmanın samimi bir yolunu’ buldukları için Macron’a teşekkür etti. Albanese, 830 milyon Avustralya Dolarına (555 milyon Euro) denk gelen uzlaşma tazminatıyla birlikte önceki hükümetin başarısız politikasının toplam maliyetinin 3.4 milyar Avustralya Doları olduğuna dikkat çekerek cayma kararı alan önceki hükümeti eleştirdi.

Albanese, Avustralya’nın Aukus Anlaşması sebebiyle Fransa’yla denizaltı anlaşmasından caymanın toplam maliyetinin Avustralya halkına 5.5 milyar AUD’a mal olacağının öngörüldüğünü ancak ‘başarılı tazminat görüşmeleri’ sonrasında bu maliyetin 3.4 milyar AUD’a kadar düşürüldüğünü belirtti.

AVUSTRALYA, FRANSA DENİZALTI ANLAŞMASINDAN NEDEN CAYDI?

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın İngilizce kısaltma isimlerinden oluşan AUKUS Anlaşması, 15 Eylül 2021 tarihinde bu üç ülkenin liderleri tarafından Pasifik bölgesinde Batı’nın varlığını artırmak ve güvenliği sağlama amaçlı imzalanmış üçlü bir güvenlik paktıdır.

Anlaşmanın imzalanması sonrası Avustralya, ABD tarafından sunulan nükleer enerjili denizaltı almaya karar vererek daha önce Fransa’yla yapılan anlaşmadan vaz geçtiğini açıkladı. Fransa, bu iki ülkedeki büyükelçilerini geri çağırarak anlaşmayı “Arkadan bıçaklama” olarak nitelendirmişti.