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        Haberler Futbol Avustralya, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde - Futbol Haberleri

        Avustralya, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

        FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Avustralya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:08
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        Avustralya, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
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        FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahibi Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Avusturalya'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Caitlin Foord ve 70'inci dakikada Hayley Raso kaydetti.

        Avustralya çeyrek finalde, Fransa- Fas mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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