Avustralya, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahibi Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Avusturalya'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Caitlin Foord ve 70'inci dakikada Hayley Raso kaydetti.

Avustralya çeyrek finalde, Fransa- Fas mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.