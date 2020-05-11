Avustralya Diyanet Vakfı’ndan Sidney’de eğitim gören Türk öğrencilere iftar yardımı

Sydney’de faaliyetlerini sürdüren Avustralya Diyanet Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iş yerlerinin kapanması üzerine işsiz kalan Türk öğrencilere iftariyelik dağıtımının yanı sıra çeşitli yardımlarda bulunulduğu belirtildi.
Sydney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy, AA muhabirine, Türk-İslam Dernekleri ile birlikte yürüttükleri çalışmalara hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
- Her gün 20 öğrenciye ev yemekleri ulaştırılıyor
Sydney’in farklı semtlerindeki hayırseverlerin evlerinde hazırladıkları sıcak yemeklerin Avustralya Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından evlerden alınarak vakfın merkezinde toplandığını anlatan Aksoy, "Toplanan yemekler 10 Nisan’dan bu yana öğrencilerimizin sayılarına göre taksim edilerek kutulara konulmakta ve iftar öncesi evlerine ulaştırılarak iftar sevincini yaşamalarına vesile olunmakta. Yemekler, Kovid-19 yasaklarından etkilen 20 öğrencimize ulaştırılmakta, ayrıca uzak yerlerden vakfımızı ziyarete gelen öğrencilerimize ve diğer ihtiyaç sahiplerine iftarlık paketlerden veriyoruz." ifadelerini kullandı.
- Redfern Camisi’nden her gün 70 kişiye yemek ikramı
Aksoy, ataşelik bölgesindeki Auburn Gelibolu Camisi yönetiminin de yaklaşık 100 ihtiyaç sahibine gıda paketi ulaştırdığını ve haftada iki gün 50 kişiye iftar verdiğini aktardı.
Newcastle kentindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ise haftanın 4 günü öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için 100 kişilik yemek hazırlandığını aktaran Aksoy, "Ayrıca ramazan ayı içinde hayırseverlerin desteği ile başlatılan proje kapsamında günlük 70 kişilik hazırlanan sıcak yemek cami girişindeki masalara konularak din ayrımı gözetmeksizin bütün ihtiyaç sahiplerine ikram edilmektedir." diye konuştu.
Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsoloslukları, Kovid-19 yasakları nedeniyle işlerini kaybeden ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere yardım etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.
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