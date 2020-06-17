Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, Çin ve Rusya'yı "dezenformasyonla" suçladı

Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Payne, Avustralya Ulusal Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonunun geçen hafta yayımladığı raporda, Çin ve Rusya'nın başını çektiği yabancı ülke ve aktörlerin bazı ülkelerdeki demokratik tartışmaları baltalamak ve pandemi konusunda halkta kafa karışıklığı yaratmak üzere internette yalan haber ve bilgileri dolaşıma soktuğu tespitinde bulunduğuna dikkati çekti.
Payne, bilinçli dezenformasyon ve etki yaratma faaliyetlerinin hedefinin demokratik ülkeler olduğunu vurgulayarak "Bazı ülkelerin pandemiyi liberal demokrasinin altını oymak ve kendi daha otoriter modellerini teşvik etmek amacıyla kullanması kaygı verici." ifadesini kullandı.
İnternette çamaşır suyu içmenin Kovid-19 'a iyi geldiği veya el yıkamanın salgının yayılmasını önlemediği gibi kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler dolaştığını anımsatan Payne, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi çok uluslu örgütler hükümetlerin kendi yurttaşlarını korumak için atacağı adımlara karar verirken başvuracağı kuşku duyulmaz bilgi kaynakları olmalı. Aynı zamanda dezenformasyona karşı da siper işlevi görmeli. Pandemi döneminde dezenformasyonun bedeli ölüm olur." değerlendirmesinde bulundu.
- Çin'in ırkçılık uyarısı dezenformasyon çabası
Payne, Çin hükümetinin Avustralya'daki vatandaşlarını pandemi sürecinde "ırkçılıkla karşılaşabilecekleri" konusunda uyarmasını eleştirerek "Maalesef koronavirüs salgını ve onun yarattığı sosyal baskılara dair dezenformasyon kampanyaları yapıldığını görüyoruz. Avustralya hükümeti olarak, Çin'in vatandaşlarını buradaki ırkçılık riskine karşı uyarmasını açık bir dezenformasyon çabası olarak görüyor ve reddediyoruz. Avustralya, dünyanın her yerinden öğrencileri ve turistleri ırkına, cinsiyetine ve uyruğuna bakılmaksızın memnuniyetle misafir edecektir." diye konuştu.
Avustralya'nın Kovid-19'un kökeni ve yayılmasıyla ilgili bağımsız soruşturma başlatılması için DSÖ'ye yaptığı öneri, geçen ay 145 üyenin desteğiyle kabul edilmişti.
Çin bunun üzerine Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş ve arpa ithalatında gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Bu adımlar Pekin yönetiminin Avustralya'yı soruşturma girişimi nedeniyle cezalandırma çabası olarak yorumlanmıştı.
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