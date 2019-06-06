Avustralya devlet televizyonu ABC'ye polis baskını

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya polisi, devlet televizyonu ABC'nin (Avustralya Yayıncılık Kuruluşu) Sydney'deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.
İki gazeteci ve bir haber müdürü için arama izni taşıyan polisler baskının "gizli belgelerin sızdırılması" ile igili olduğunu, gözaltı yapılmayacağını açıkladı.
ABC'den yapılan açıklamada baskının 2017 yılında yayımladıkları "Afgan Belgeleri" ile ilgili olduğu savunuldu. Haber dizisinde Afganistan'daki Avustralya Özel Birlikleri'nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddiaları gündeme getirilmişti. ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma belgesi iddialara kaynak olarak gösterilmişti.
ABC polisin gazeteciler Dan Oakes ve Sam Clark ile haber müdürü Gaven Morris için arama izni taşıdığını belirtti ve baskını kınadı.
ABC Genel Müdür David Anderson "çok olağandışı" diye nitelediği baskına yönelik olarak "Bu çok ciddi bir gelişme ve basın özgürlüğü ile ulusal güvenlik ve savunma meselelerinde kamu denetimi hakkında çok meşru endişeler doğuruyor" dedi.
Anderson açıklamasına "ABC gazetecilerinin yanında duruyor, kaynaklarını koruyor ve açıkça kamu yararı bulunduğu sürece ulusal güvenlik ve istihbarat konularında korkusuzca haber yapmaya devam edecek" diye devam etti.
Avustralya polisi salı günü de Amerikan News Corp'a çalışan gazeteci Annika Smethurst'ün Canberra'daki evinde arama yapmıştı. Polis ise ABC'ye yapılan baskının bu aramayla ilgisi olmadığını belirtti.
ABC çalışanları da polis baskınını sosyal medya hesapları üzerinden an be an paylaşarak tepki gösterdi.
https://twitter.com/TheLyonsDen/status/1136083128760406016
ABC editörü ve araştırmacı gazetecilik departmanı müdürü John Lyons dünkü baskını da hatırlatarak "Bu yeni normal mi?" diye sordu.
Arama izninin polisin ABC bilgisayarlarında "ekleme, çıkarma ve silme" izni verdiğine dikkat çeken Lyons "Tüm Avustralyalılar, lütfen durup düşünün, şu an, 2019 yılında Avustralya polisinin ABC bilgisayarlarındaki materyalleri silme yetkisi var" yazdı.
Geçen Mart ayında eski bir savunma avukatı olan Daniel McBride, Afganistan'daki Avustralya askerlerine dair gizli belgeleri sızdırma bağlantılı 5 ayrı iddiadan suçlu bulunmuş, McBride karara itiraz ederek Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
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