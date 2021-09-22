Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, Melbourne Polis Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan ve üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.
Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.
- Gaziler derneğinden göstericilere tepki geldi
Anıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı.
Protestocuların eylemlerini "Ulusun yüz karası" olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların "en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini" söyledi.
Melick, "Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar." dedi.
Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağı ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunun açıklanması üzerine aşı karşıtları Melbourne'de gösterilere başlamıştı.
Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde toplam 262 eylemci gözaltına alındı.
Zorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor.
Melbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti.
Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı, 836 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde görülürken NSW’de 316, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’de 7, Güney Avustralya’da 4, ACT’de 3 kişi virüsten öldü.
25 Ocak 2020’den bu yana 90 bin 391 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, 21 bin 151 aktif vakadan 292’si yoğun bakımda olmak üzere, 1541 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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