Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Avustralya'da üst üste sekizinci faiz artırımı

Avustralya'da üst üste 8. faiz artırımı

Avustralya Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece son 8 toplantının tamamında faiz artırım kararı almış oldu

Giriş: 06.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya'da üst üste sekizinci faiz artırımı
Avustralya'da üst üste 8. faiz artırımı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Enflasyonun yüzde 6.9'a yükseldiği Avustralya'da faiz artırımları gelmeye devam ediyor.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gittiğini açıkladı. Politika faizini yüzde 3.1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çeken RBA böylece son 8 toplantının tamamında faiz artırım kararı almış oldu.

YÜZDE 8'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

RBA Başkanı Philip Lowe karar sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 2-3 hedefinin çok üzerinde seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

Yüksek enflasyonun önemli bir kısmının küresel gelişmelerle açıklanabileceğini belirten Lowe "Ancak güçlü iç talep de enflasyondaki yükselişte bir rol oynuyor. Enflasyonun gelecek yıl düşüşe geçmeden önce, bu çeyrekte yüzde 8'e çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin patlamanın ardından o bölgeyi ziyaret etti
Putin patlamanın ardından o bölgeyi ziyaret etti
Meclis'te bütçe maratonu gergin başladı!
Meclis'te bütçe maratonu gergin başladı!
Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!
Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!
İran'da protestolar yeniden alevlendi
İran'da protestolar yeniden alevlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.