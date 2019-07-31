31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Koorana Timsah Çiftliği'nde ölen MJ adlı 4,7 metre uzunluğundaki dev timsahın midesinde paslanmaz çelikten yapılmış 6 vidalı ortopedik plaka bulunduğu açıklandı.
Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Queensland eyaletinin Rockhampton kenti yakınlarındaki Koorana Timsah Çiftliği’nin sahibi John Lever, hastalıktan öldüğü belirlenen MJ’nin midesini açtığında, 6 vidalı ortopedik plaka buldu.
Hastalıktan ölen büyük timsahların ölüm nedenlerini belirlemek için midelerinin açılmasının normal prosedür olduğunu belirten Lever, taş, plastik, kancalar, cam ve ağ paçaları görmeye alışık olduklarını ancak MJ’nin midesinden çıkan ortopedik plaka karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.
Buldukları 10 santimetre uzunluğundaki plakanın yıllarca timsahın midesinde kalmasından dolayı üzerinde hangi alanda kullanıldığını belirleyecek numara bulunmadığını anlatan Lever, "Böyle bir şey bulacağımı hiç düşünmedim" dedi.
Söz konusu plakanın tıp ya da veterinerlik alanında kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için İngiltere’deki bir plaka üreticisiyle temasa geçtiklerini ve sonuç beklediklerini dile getiren Lever, talep edilmesi durumunda adli tıp incelemesi için parçayı polise verebileceğini vurguladı.
MJ'NİN YAŞADIĞI ÇİFTLİKTEN PERSONEL VE EVCİL HAYVAN KAYBI YOK
Ortopedik plakanın nereden geldiğinin gizemli olduğunu kaydeden Lever, resimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak halktan yardım talebinde bulunduğunu kaydetti. Lever, "Birisinin onu göreceğini ve ‘ne olduğunu biliyorum, kesinlikle budur’ diyeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Dev timsahı yaklaşık 6 yıl önce Queensland’daki bir başka çiftlikten satın aldığının altını çizen Lever, MJ’nin daha önce doğal hayatta yaşadığını sözlerine ekledi.
1981 yılında açılan Koorana Timsah Çiftliği’nde 5 binden fazla timsah bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!