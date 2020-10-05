Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadı

Ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde aylardır Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, virüste ikinci dalgayla mücadele eden Victoria eyaletinde, yaklaşık 20 gündür ilk kez hayatını kaybeden olmadığı açıklandı.
Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, 9 binden fazla testin sonucuna göre 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.
Eyaletteki aktif vaka sayısının 227'ye düştüğünü kaydeden Başbakan Andrews, 3'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 30 vatandaşın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.
Virüsün ilk kez kayda geçtiği 25 Ocak'tan bu yana ülke genelinde yapılan 7 milyon 780 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 27 bin 144 Avustralyalıdan 24 bin 708'i sağlığına kavuştu, 894 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan Victoria'da 806, NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirdi.
Halen 393 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 9'u yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.
- NSW'de 10 gündür yayılma kaydedilmedi
Victoria eyaletinden sonra virüsün en fazla etkili olduğu ikinci eyalet olan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği NSW'de, son 10 gündür eyalet sınırları içinde Kovid-19 vakası kaydedilmediği bildirildi.
Eyalete yurt dışından dönen 1 kişiye virüs teşhisi konulduğunu ve söz konusu kişinin otelde karantinada olduğunu açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, virüsün kontrol altında tutulabilmesi için burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük veya ateş gibi en hafif semptomları olan vatandaşlardan acilen test yaptırmalarını istedi.
- Yeni Zelanda'nın en büyük kentindeki yasaklar hafifletilecek
Vaka sayılarında düşüş yaşanan Yeni Zelanda'da, yasakların hafifletileceği bildirildi.
Ülkenin en büyük kenti Auckland'daki vaka sayılarındaki düşüşün, virüsün kontrol altına alındığını gösterdiğini belirten Başbakan Jacinda Ardern, 7 Ekim'den itibaren kentteki yasakların, ülkenin geri kalanında olduğu gibi 1. kategoriye düşürüleceğini açıkladı.
Yeni Zelandalıların daha fazla serbestlik istediklerini bildiğini ancak virüse karşı tetikte olmaları gerektiğini vurgulayan Başbakan Ardern, "Hepimiz daha fazla kısıtlamadan kaçınmak istiyoruz ancak 1. seviyede kalmak ve tetikte olmamız gerekiyor. Hastaysanız hemen test yaptırın, lütfen evde kalın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde ülke sınırları içinde virüse rastlanmazken, yurt dışından dönen 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Toplam 40 aktif vaka bulunduğunu ve bunların tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Bakanlık, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.
Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1855 kişiden, 1790'ı sağlığına kavuştu, 25 kişi hayatını kaybetti.
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